Suriye'den ABD'nin tehdidi sonrası açıklama

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'füze' tehdidi sonrası açıklamada bulundu.

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırı tehditleri artarken, Suriye'den açıklama geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "yıllardır Suriye’de terörü destekleyip kollayan ABD gibi bir devletin tehditlerini pervasız ve sorumsuz şekilde tırmandırmasının Suriye tarafından garipsenmediğini" açıkladı.

Yetkili kaynak kimyasal silah saldırısına ilişkin iddiaların belli başlı devletlerin Suriye ve halkına askeri saldırılarda bulunma amaçlı asılsız ve kanıtsız bir bahane olduğunun artık herkes tarafından bilindiğine vurgu yaptı.

ABD rejiminin son olarak takındığı tutumun sadece ilke ve değerlerden değil, mantık ve bilgelikten yoksun olduğunun açık bir kanıtı olduğuna dikkat çeken yetkili kaynak; bunlarında başlı başına uluslararası güvenlik, barış ve istikrara karşı ciddi bir tehdit teşkil ettiğini belirtti.‏