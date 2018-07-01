Suriye'den ABD ordusuna ülkeden çekilme çağrısı

Suriye Meclis Başkanı Halid Abud, ABD güçlerinin Suriye'de kalmayı sürdüremeyeceğini belirterek, ülkeden ayrılmalarını istedi.

Suriye Meclis Başkanı Halid Abud, Suriye hükümetinin ve müttefiklerinin cihatçılara karşı zafer kazanmasının ardından ülkedeki ABD güçlerinin anlamsız hale geldiğini söyledi.

Abud, "ABD güçlerini artık Suriye'de tutamaz, Suriye bundan bir fayda sağlamıyor" diye konuşurken, ABD'nin ülkenin bölünmesini umarak ülkeye geldiğini belirtti.

Suriyeli yetkili "artık bu konu çok geride kaldı ve ABD'nin güçlerini ülkede tutmasına ihtiyaç yok" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede Suriye'deki ABD askeri varlığını gündeme getireceği ve çekilme karşılığında taleplerde bulunacağı söyleniyor. İddialara göre ABD, kontrolündeki bölgeleri Suriye yönetiminin davetiyle ülkede bulunan Rus güçlerine devretmeyi planlıyor.