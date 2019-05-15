Suriye'deki iki Kürt partisi, Şam ile masaya oturmayı kabul etti

Suriye’de Barzani ve Talabani’ye yakın çizgideki Suriye Kürt İlerici Partisi ve Kürt Demokratik Birlik Partisi liderleri ortak açıklama yaparak Şam yönetimi ve tüm siyasi güçlerle diyaloğa odaklanma konusunda mutabakat sağladıklarını açıkladı.

Suriye’de Barzani ve Talabani’ye yakın çizgideki iki Kürt partisinin liderleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Şam yönetimi ve tüm siyasi güçlerle diyaloğa odaklanma konusunda mutabakat sağlandığı duyuruldu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Suriye Kürt İlerici Demokrasi Partisi (PDPKS) ve Kürt Demokratik Birlik Partisi (PYDKS) liderleri, Suriye hükümetiyle diyalog kurma çabalarının birleştirilmesi gerektiğini belirtti. İki parti, Türkiye'nin Suriye'den çıkması için de çaba göstereceğini açıkladı.

Ortak bir açıklama yapan PDPKS ve PYDKS, "Taraflar, Suriye krizinin önceki yıllarında askeri seçeneğin başarısız olması sonrası barış ve güvenliği sağlamak için her türlü çabayı gösterme ve Suriye Ulusal Konferansı'nın toplanması gerekliliği dahilinde Şam yönetimi ve tüm siyasi güçlerle diyaloğa odaklanma konusunda mutabakat sağladı" ifadelerini kullandı.

Konferansta BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun olarak Suriye krizine çözüm bulunmasını sağlayacak sonuçlar elde edilmesinin amaçlandığını belirten partiler, El Kaide ve IŞİD gibi askeri kanada sahip siyasi İslam projeleriyle mücadele için güçleri birleştirme çağrısı yaptı.

Kürt partiler, Türkiye'nin Suriye'deki birliklerini çekmesi için birlikte çalışma kararı da aldı.

Her iki parti de Suriye'de kışkırtılmış iç savaşın başladığı yıllarda 26 Ekim 2011 tarihinde ABD'nin Barzani'ye kurdurduğu Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) içinde yer almıştı. Talabani'ye (KYB) daha yakın olan PDPKS daha sonra 2015 yılında ENKS'den ayrılmıştı. Öte yandan Fransa’nın ENKS ile Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında son aylarda arabuluculuk girişimlerinde bulunduğu biliniyor.