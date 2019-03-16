Suriye’deki cihatçı grupların Antakya’daki toplantısı ertelendi

Suriye’deki cihatçı grupların 14 Mart’ta Antakya’da bir zirve yapacağı ve bu zirvede El Kaide’nin Suriye uzantısı Heyet Tahrir’uş Şam’ın meşrulaştırılması için adım atacakları bildirilmişti. Toplantının ‘güvenlik nedeniyle’ ertelenerek gerçekleşmediği öğrenildi.

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