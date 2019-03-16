Suriye’deki cihatçı grupların Antakya’daki toplantısı ertelendi

Suriye’deki cihatçı grupların 14 Mart’ta bir araya gelerek El Kaide’nin Suriye’deki uzantısı Heyet Tahrir’uş Şam’ı “yasallaştırma” adımı atacakları ifade edilen toplantının “güvenlik” gerekçesiyle ertelendiği öğrenildi.
South Front’ta 14 Mart’ta yayımlanan habere göre, Suriye muhalefetinin yayınlarından El Arabi El Cedid, toplantının “güvenlik” gerekçesiyle ertelendiğini yazdı.
Haberde güvenlik nedenleriyle ilgili bir ayrıntıya ise yer verilmedi.
Suriye’de cihatçı grupların 14 Mart’ta Antakya’da üst düzey bir toplantı yapacağı bildirilmiş, sözkonusu toplantıda Türkiye destekli "Suriye Geçici Hükümeti" ile El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir’uş Şam’ın kurduğunu duyurduğu "Kurtuluş Hükümeti"nin birleşme kararı alabilecekleri belirtilmişti.
Londra merkezli Arapça yayın yapan Elaph, 14 Mart’ta Antakya’da yapılacak toplantıya cihatçı grupların oluşturduğu “Ulusal Suriye Ordusu”, “Ulusal Kurtuluş Cephesi”, “Suriye Yüksek Müzakere Komitesi”, “Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu” ile Astana görüşmeleri muhalefet delegasyonu ve Suriye İslam Meclisi katılacağını yazmıştı.