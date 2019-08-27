Suriye’de kara para aklama soruşturması: 29 patron tutuklandı

Suriye’de devam eden kara para aklama soruşturmasında, aralarında Esad'ın kuzeni Rami Mahluf’un da bulunduğu 29 patronun tutuklandığı söyleniyor.

Suriye’de devam eden kara para aklama soruşturmasında 29 patron tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kuzeni ünlü patron Rami Mahluf’un da bulunduğu iddia ediliyor.

Ayrıca Esad’ın anne tarafından kuzeni olan Mahluf ailesinden başka bazı isimler ile Dünya TV’nin sahibi Muhammed Hamşo'nun tutuklandığı belirtiliyor.

Soruşturmayı Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın da bizzat takip ettiği söyleniyor.