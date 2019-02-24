Suriye'de IŞİD'in döşediği mayın patladı: En az 24 ölü

Suriye'de mayın patlaması sonucu en az 24 kişi yaşamını yitirdi. Mayının IŞİD tarafından yerleştirildiği belirtiliyor.

Suriye’nin batısındaki Hama vilayetinde yer alan Selamiye kırsalında bir otobüsün geçtiği yolda IŞİD'in döşediği bir mayının patlaması sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Bu ayın başında yine patlama alanına yakın bir bölgede bir mayın infilak etmiş, 7 kişi ölmüştü.

IŞİD'in kaybettiği yerlere çok sayıda patlayıcı yerleştirerek geri çekildiği, uykudaki IŞİD hücrelerinin de bombalı saldırıları sürdürdüğü biliniyor.

Suriye ordusu Rusya'nın da desteğiyle pek çok bölgede mayın ve patlayıcı temizleme faaliyetinde bulunuyor.