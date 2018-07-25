Suriye'de intihar saldırıları: 38 ölü

Suriye ordusunun IŞİD'e karşı savaşı yoğunlaştırdığı güneydeki Süveyda kentinde bu sabah üç intihar saldırısı düzenlendi.
Saldırılarda 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 37 kişinin de yaralandığı açıklandı.
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yakınındaki Süveyda kenti ve çevresindeki köylerde düzenlenen saldırıların IŞİD tarafından gerçekleştirildiği bildiriliyor.
Resmi SANA haber ajansı, Süveyda'daki intihar saldırısının ardından, güvenlik güçlerinin takip ettikleri iki saldırganı kendilerini havaya uçurmadan önce öldürdüklerini bildirdi.