Suriye’de hava üssünde patlama

Suriye’nin Şayrat hava üssünde öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Suriye resmi haber ajansı patlamanın mühimmat taşınırken oluşan teknik bir hata nedeniyle meydana geldiğini duyurdu. Patlamada çok sayıda askerin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Suriye’nin Humus kentinde yer alan Şayrat Hava Üssü’nde büyük bir patlama meydana geldi.

Al Masdar’ın üsteki askeri bir kaynağına dayandırdığı haberine göre mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 28 asker yaşamını yitirdi ve daha fazla sayıda asker yaralandı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi patlamada yaşamını yitiren askerlerin sayısını 31 olarak duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre üsteki patlama tarihi geçmiş mühimmatın taşınması sırasında teknik hata nedeniyle meydana geldi.

ABD BOMBALAMIŞTI

ABD Suriye’nin Han Şeyhun kasabasında kimyasal saldırı düzenlediğini iddia ederek Nisan 2017’de Şayrat Hava Üssü’nü bombalamıştı. Han Şeyhun’daki kimyasal saldırı iddiasının bir mizansene dayandığı daha sonra tarafsız uzman ve gözlemcilerin raporlarıyla ortaya konulmuştu.