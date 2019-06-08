'Suriye'de güvenli bölge için genel bir anlaşmaya varıldı'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye'nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan 'güvenli bölge' konusunda 'genel bir anlaşma' olduğunu söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye'nin kuzeydoğusunda kurulması planlanan "güvenli bölge" konusunda "genel bir anlaşma" olduğunu söyledi.

Al Monitor'ün haberine göre tarafların daha önce prensipte anlaştığını belirten Jeffrey, tam olarak anlaşmaya varılabilmesi için birkaç noktanın daha çözülmesi gerektiğini kaydetti.

ABD Özel Temsilcisi, "YPG'nin çekileceği alanın büyüklüğü, IŞİD karşıtı koalisyondan arta kalan silahlar ve güvenli bölgenin yönetimi sorunlarının" çözüm beklediğini söyledi.

'AVRUPALI DEVLETLER OLMAYACAK'

Bölgede kurulacak bir tampon bölgenin ABD'nin öncelikleri arasında yer aldığını hatırlatan Jeffrey, Avrupa ülkelerinin olası bir anlaşmada yer almayacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin bölgede tam kontrolü olması konusunda ısrarcı olmuş, YPG'nin Türkiye sınırının en az 20 mil güneyinde olması ve ağır silahlarını teslim etmesi gerektiğini söylemişti.

Jeffrey'nin açıklamaları, ABD'nin aylarca Birleşik Krallık ve Fransız ordularını önerilen güvenli bölgeye çekme çabalarının ardından geldi. Planlanan güvenli bölgenin YPG ile Türkiye arasında tampon görevi görmesi amaçlanıyor.