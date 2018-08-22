'Suriye'de davetsiz olarak bulunan tüm dış güçler gitmeli'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Şam'ın daveti olmadan varlık gösteren tüm dış güçlerin ülkeyi terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un İran açıklamasına yanıt verdi.

Sputnik'in haberine göre, Lavrov, İran'ın Suriye'den çekilmesi gerektiğini söyleyen Balton'a, "Suriye yönetiminin daveti olmadan orada bulunan tüm dış güçler eninde sonunda oradan çekilmeli" yanıtını verdi.

Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ile yarın Cenevre'de yapacağı kritik görüşme öncesinde Reuters haber ajansına verdiği mülakatta "Taraflar ile Suriye'deki krizin çözümü adına neler üzerinde uzlaşabileceğinin görüleceğini", ancak Washington'un "tek ön şartının, tüm İranlı güçlerin İran'a geri dönmesi olduğunu" belirtmişti.