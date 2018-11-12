Suriye’de cihatçılar bayraklarını değiştirdi

Suriye’de İdlib vilayetinde sıkışan cihatçılar bayraklarını değiştirdi. Cihatçılar artık üç yıldızlı bayrak yerine üzerinde Kelime-i Şehadet yazan bayrak kullanacak.

Suriye’nin İdlib vilayetinde sıkışan cihatçılar artık üç yıldızlı yeşil, beyaz, siyah renklerindeki bayrak yerine üzerinde Kelime-i Şehadet yazan bir bayrak kullanacak.

2012 yılında IŞİD’in de içinde bulunduğu cihatçı gruplar tarafından benimsenen ve adına “Suriye Devrim Bayrağı” dedikleri üç yıldızlı bayraktan vazgeçen cihatçılar yeni bir bayrak benimsedi.

Sputnik’in International Review yazarı Séamus Malekafzali’den aktardığı habere göre, Suriyeli cihatçıların oluşturduğu “Genel Suriye Konferansı” adlı oluşum üç yıldızlı bayrak yerine üzerinde kırmızıyla Kelime-i Şehadet yazan bir bayrağı benimsedi.

Genel Suriye Konferansı, eski adı El Nusra olan Heyet Tahrir'uş Şam’ın arkasında olduğu ve 2017 yılında kurulan “Suriye Kurtuluş Hükümeti” adlı oluşumun bir üst kuruluşu olarak biliniyor.

Malekafzali’nin Twitter’dan paylaştığı bilgiye göre, cihatçılar üç renkli bayraktaki yıldızları çıkararak yerine Kelime-i Şehadet yazısını koymayı kabul etti.

Kelime-i Şehadet, Suudi Arabistan, Afganistan ve Somaliland’in bayraklarında da yer alıyor.

Rusya ile Türkiye arasında varılan Soçi mutabakatında öngörülen İdlib’deki silahsızlandırılmış bölgeden çıkmayı kabul etmeyen HTŞ ile diğer cihatçı grupların bayrak değişikliğinin nedeni belirsizliğini korusa da, kimi kaynaklar HTŞ’nin artık “ılımlı islamcı grup” taklidi yapmaktan vazgeçtiğini ve ABD ile Avrupa’dan gelen para yardımının kesilmesiyle Batıya hitap etme gereksiniminden uzaklaşarak “cihatçı”lık vurgusunu öne çıkarmaya çalıştıklarını öne sürüyor.