'Suriye’de barış, Washington, Ankara ve Riyad’dan sağlanamaz'

Suriye BM Özel Temsilcisi Beşar Caferi, dün BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada Suriye’de barışın Washington, Ankara ya da Riyad’dan sağlanamayacağını söyledi.

Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, dün Güvenlik Konseyi’ne hitaben yaptığı konuşmada, “Suriye’de barış Washington’dan, Ankara’dan, Riyad’dan sağlanmaz. Barışı sağlayacak Suriyelilerdir” dedi.

Caferi, Suriye’deki siyasi çözüm için her türlü inisiyatife açık olduklarını dile getirdiği konuşmasında ancak ülkede barışı sağlayacak olanın Suriyeliler olduğunu vurguladı.

Sözkonusu siyasi çözümün Suriyelilerin kendi geleceklerine herhangi bir dış müdahale olmadan karar vermelerinin yolunu açması gerektiğine işaret eden Caferi, "uluslararası toplumun ülkedeki terörist savaşa son vermesi ve terörist grupların kalıntılarını yok etmesi için Suriye'ye yardımcı olması gerektiğini" söyledi. Caferi, Suriye halkının teröre karşı savaşında son aşamaya gelindiğini kaydetti.

'BM, BEYAZ MİĞFERLER'İ GÖRMEZDEN GELDİ'

Batılı ülkelerin Suriye’de terörist gruplara destek verdiğini belirten Caferi, 2011 yılından beri BM’ye Beyaz Miğferler gibi örgütlerin terörle bağlantıları konusunda 750 mektup yazdığını ancak bunların görmezden gelindiğini ifade etti.

Suriyeli temsilci “Dürüstçe konuşursak IŞİD, El Nusra ve Beyaz Miğferler artık asla sır değil. Kimsenin bunları meşrulaştırması ya da bunlara göz yumması, bu kanlı terörist örgütlerin varlığını görmezden gelmesi için bir sebep yok” dedi.

'ANAYASA KOMİTESİ YIL SONUNA YETİŞMİYOR'

Caferi’nin açıklamaları öncesinde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, iki gün önce İran, Rusya ve Türkiye heyetiyle Cenevre’de yapılan görüşmeler konusunda bilgi verdi.

Cenevre’deki görüşmelerde Suriye’de bir anayasa komitesi oluşturulması konusunda sona yaklaşıldığını belirten Mistura ancak hâlâ kat edilmesi gereken yolun olduğunu söyledi.

Anayasa komitesinin yıl sonuna yetişmeyeceğini belirten Mistura, “Bunu başaramadığımız için derin üzüntü duyuyorum” dedi.

ABD’NİN ÇEKİLME KARARINA BM’DEN YORUM YOK

Öte yandan Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında son kez basın toplantısı düzenleyen Mistura, gazetecilerin ABD’nin Suriye’den çekilme kararıyla ilgili sorusu üzerine, bölgede hem askeri hem de siyasi olarak sürekli değişkenlikler yaşandığına işaret ederek yorum yapmayacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ABD’nin Suriye’den çekilme kararıyla ilgili düşüncesiyle ilgili bir soruyu da bu konuda bir yorumunun olmadığı şeklinde cevapladı.