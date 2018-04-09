Suriye'de askeri havaalanına füze saldırısı!

Suriye resmi haber ajansı SANA, Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Suriye'yi hedef alan kimyasal provokasyonu sonrası ülkenin kuzeyindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

SANA'nın haberine göre, Tayfur havaalanı birden fazla füze ile vuruldu ve hayatını kaybedenler oldu.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Pentagon saldırı sonrası, "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor. Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.