Suriye'de anayasa hazırlıkları ilerliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de siyasi çözüm yolunda Anayasa çalışmalarının ilerlediğini, Anayasa Komitesi'nin kurulmanın eşiğinde olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Anayasası Komitesi kurmaya yönelik çalışmaların tamamlanmakta olduğunu, komitenin en yakın zamanda Cenevre’de çalışmaya başlaması gerektiğini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasında yapılan basın toplantısında “BMGK’nın 2254 sayılı kararı ile Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kararı doğrultusunda krize siyasi bir çözümden başka bir alternatif olmadığının altını çizdik. Bu kararlar çerçevesinde şimdi Anayasa Komitesi kurma yönündeki çalışmalar tamamlanıyor” dedi.

Lavrov açıklamalarına şöyle devam etti: “En yakın zamanda BM’den meslektaşlarımızın komitenin Cenevre’de faaliyetlerine başlaması gereken komitenin çalışmalarına katkıda bulunmaya başlamasını umuyorum.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de Suriye'deki krizin çözümüne yönelik ana unsurun Anayasa Komitesi’nin kurulması olduğunu ifade etmişti.