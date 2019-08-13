Suriye zirvesi Eylül ayında Ankara'da

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki Suriye konulu üçlü zirvenin Eylül ayında Ankara’da gerçekleşeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderleri arasındaki Suriye konulu üçlü zirvenin eylülde Ankara’da gerçekleşeceğini doğruladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, gazetecilere açıklamada bulunan Peskov, “Çalışmalar tamamlanmak üzere, Suriye Anayasa Komitesi kurulmasına yönelik çalışmaların bitirilmesine bir adım kaldı. Ancak şimdilik konunun Ankara’daki zirve ile senkronize olarak nihayete ereceğini kesin biçimde söyleyemem” dedi.

Suriye konulu üçlü zirvenin Ankara’da Eylül ayında yapılacağını doğrulayan Peskov, görüşmeye ilişkin hazırlıkların sürdüğünü dile getirdi.