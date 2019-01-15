Suriye yönetimiyle YPG arasında müzakereler sürüyor: Önerilen koşullar ortaya çıktı

Lübnan basını Suriye yönetimiyle YPG arasında müzakerelerin sürdüğünü yazdı. YPG'nin Suriye ve Rusya'ya sunduğu koşullar açıklandı.

Lübnan'ın El-Ahbar gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye ilişkin açıklamalarının ardından YPG ile Suriye yönetimi arasında yaşananları aktardı.

Habere göre Trump'ın açıklamalarına ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi.

SUNULAN KOŞULLAR

Ancak çıkan haberde müzakerelerin durdurulmadığı söylenirken, YPG'nin Suriye ve Rusya'ya sunduğu koşullar aktarıldı.

Gazeteci Hasan Sivri'nin aktardığına göre sunulan koşullar şöyle:

Adem-i merkeziyetçi yönetim benimsenerek Kürtlerin haklarının anayasada belirtilmesi

Kürtçe'nin ülkenin ikinci resmi dili olarak kabul edilmesi

Kürt bölgelerinde Kürtçe eğitim

Doğal kaynakların adil şekilde paylaşımı

Askeri güçler Suriye ordusuna bağlı kalacak

'MÜZAKERELER İLERİ BİR AŞAMAYA GELDİ'

Habere göre Suriye Demokratik Meclisi yöneticilerinden Hikmet Habip şunları söyledi:

"Şam ile müzakereler ileri bir aşamaya geldi. İttifakın başarıya ulaşması meselesi, Amerikalılar kalsa da çekilse de, bizim açımızdan stratejik bir seçim haline geldi. Çünkü hedefimizde vatanı Türkiye'nin yeni bir saldırısından korumak var. Taleplerimiz, kapsamlı bir siyasi uzlaşı sağlanıncaya kadar tartışılabilir ve değiştirilebilir. Washington bizden Suriye hükümeti ile ittifakımızı durdurmamızı veya ertelememizi talep etmedi fakat hükümet ile diyalog konusunda pozisyonumuzu değiştirmemiz için Suriye'den çekilme kararından vazgeçeceğini göstermeye çalışıyor."