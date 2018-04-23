Suriye vurulurken May'in kocası kazandı

Kimyasal saldırı yalanı üzerine inşa edilen Suriye operasyonunun milyon dolarlar kazandırdığı şirketler arasında Lockheed Martin de var. İngiltere Başbakanı’nın eşi Philip May’in üst düzey yöneticisi olduğu Capital Investment, Lockheed Martin’in hissedarları arasında.

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye füze yağdırması, yalan olduğu tescillenen kimyasal saldırı iddialarına ve Beyaz Miğferler gibi karanlık bir örgütün girişimlerine dayanıyordu. Öyle ki, ABD’nin kimi sadık müttefikleri bile operasyona katılmaktan geri durdu, operasyona sözlü destek vermekle yetinmeyi tercih etti.

İddialar büyük ölçüde çürütüldü. Saldırının bu zayıf iddialara dayanarak nasıl gerçekleştirilebildiği, Rusya’nın saldırıya ne yanıt vereceği sorularına yoğunlaşıldı.

Diğer yandan, Suriye’ye yağdırılan füzelerin üreticisi olan silah tekelleri ve bu üreticilerin siyasetçilerle ilişkileri, “saldırının kime yaradığı” sorusunun bir başka boyutunu ortaya koyuyor.

FÜZELER ATEŞLENDİ, HİSSELER DEĞERLENDİ

Saldırı gecesi, ABD Donanması'na ait iki destroyer, Donald Cook ve Porter, Suriye açıklarına yaklaştı. Her biri 60 adet Tomahawk füzesi taşıyordu. Tomahawk’lar saldırıda başı çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıdan önce öve öve bitiremediği JASSM tipi ‘akıllı’ füzelerse Amerikan jetlerinden ateşlendi. İngiliz uçakları da 8 füzeyle saldırıya destek verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, toplam 1,5 saat süren saldırıda 103 füze kullanıldı. İddialara göre Suriye’deki hava savunma sistemleri, bunların 71 tanesini imha etti. Operasyonu gerçekleştiren ülkelerse füzelerin ‘tam başarıyla’ hedefe ulaştığını duyurdu.

Çizilen başarı tablosunun ekonomik ‘değeri’ sonradan anlaşıldı. Füzeler ateşlendikçe silah ve füze üretiminde pay sahibi Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve General Dynamics şirketlerinin hisseleri yükselişe geçti. JASSM füzelerinin üreticisi Lockheed Martin’in hisseleri birkaç günde yüzde 5,5 değer kazandı.

BEKLENENİN 3 KATI FÜZE ATILDI

Suriye’ye saldırılar sırasında kullanılan füze sayısıyla ilgili de ilginç ayrıntılar mevcut. Rusya Savunma Bakanlığı, vurulan hedeflerin hiç de önemli hedefler olmadığını, daha düşük yoğunluklu bir saldırıyla da aynı zararın verilebileceğini açıkladı.

Buna göre, türüne göre 1,5 tona varan TNT gücüne sahip Tomahawk füzelerinden 30 tanesi, mevcut durumda verilen hasarı vermeye yetecekken 103 füze kullanılması ve saldırının hedeflerindeki muğlaklık akıllarda soru işareti yarattı. Saldırının ölçeği, acaba silah tekellerinin kasasına girecek paraya göre mi belirlendi? Önemsiz olduğu duyurulan hedeflere yönelik saldırı, silah üreticilerinin kasasına girecek milyon dolarlara göre mi tasarlandı?

SALDIRININ DETAYLARINI ÖNCEDEN BİLENLER

Silah satıcılarının Suriye saldırısındaki belirleyici gücü üzerine dikkat çekici bir başka bağlantı da, parlamentoya bile danışmadan operasyona katılan ve saldırının başını çeken İngiltere Başbakanı Theresa May’in kocası Philip May’in, önde gelen silah tekellerinden birisi olan Lockheed Martin’in hissedarlarından Capital Investment’taki üst düzey pozisyonuydu.

Philip May 2005 yılından bu yana Capital Investment’ta üst düzey yöneticilik yapıyor. Capital Investment, Lockheed Martin'in hissedarı. Suriye'ye yönelik saldırıda Trump'ın bahsettiği ‘akıllı’ seyir füzeleri, JASSM adlı Lockheed Martin üretimi füzelerdi.

Şirketin hisseleri saldırıdan sonra birkaç gün içinde yüzde 5,5 değer kazandı. Saldırı öncesindeyse hisseler yüzde 3,46 değer kaybetmişti.

Saldırıda Rusya’nın askeri varlıkları hedef alınmadı ve bunun karşılığında Rusya saldırıya askeri bir yanıt vermedi. Global Research’teki iddialara göre, Rusya'yla yapılan kirli pazarlıkla bu füzelerin atıldığı platformların S-400'lerle vurulmamasını sağlandı ve füze üreticileri açısından ‘başarı’ tablosu ortaya çıktı. Peki kamuoyu ‘3. Dünya Savaşı kapıda mı?’ sorusuyla oyalanırken Philip May, saldırı gecesi neler yaşanacağını eşinden öğrenmiş miydi?

KENTLER DE, FÜZELERİN MALİYETİ DE HALKIN ÜZERİNE YIKILIYOR

Askeri uzmanlar 103 füzenin maliyeti, uçakların yakıtı ve diğer bazı unsurların da eklenmesiyle saldırının maliyetinin yaklaşık 240 milyon dolar seviyelerinde olduğunu belirtti.

Füzeler Suriye halkının üzerine yağdırılırken, füzelerin maliyeti de dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki halkların üzerine yıkılıyor. Özellikle ABD ve İngiltere’de yoğunlaşan ve sınıfsal boyutları olan toplumsal itirazın dayanaklarından birisi de, her bir savaşın silah tekellerine kazandırdıkları ve emekçilerden çaldığı milyon dolarlar.