Suriye ve Rusya, Han Şeyhun’un ardından Jarjanaz’a yöneldi

Han Şeyhun'da Suriye ordusunun kontrolü sağlamasının ardından bu kez kuzeydeki cihatçı noktalara yönelik operasyonlar başladı.
Marbutahaber'de yer alan habere göre, Suriye uçakları Jarjanaz’a birçok hava saldırısı gerçekleştirdi.
Rus Su-24 savaş uçağının Jarjanaz’da Nusra’ya ait bir konvoyu hedef aldığını bildirdi.
Jarjanaz, TSK gözlem noktalarından birinin yer aldığı Maarrat Numan kasabasına bağlı.
‘Yerel Silahlı Koordinasyonlar’ isimli muhalif grubun aktardığına göre TSK, Han Şeyhun kentinin kuzeyinde yer alan Hiş beldesinde gözlem noktası inşa etmeye başladı.
Koordinasyon sayfası gözlem noktasının inşaatına dair iki tane de fotoğraf yayınladı.
StepNews, Jarjanaz’daki sivillerin bölgeyi terk ettiği ve kuzeye Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladığını aktardı.