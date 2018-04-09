Suriye ve Rusya bir ay önce uyarmıştı: Göz göre göre kimyasal provokasyonu...

Suriye Ordusu, Mart ayında Doğu Guta'da cihatçılardan temizlediği bir bölgede kimyasal mühimmat üretimi amacıyla kullanılan bir atölye bulmuş ve konuyu kamuoyuna duyurmuştu. Rusya da Şubat ayında Suriye'de 'kimyasal saldırı' provokasyonuna hazırlanıldığını açıklamıştı. Aynı günlerde Fransa ise hazırlık yapan tarafta olduğunu 'kimyasal kullanılırsa vururuz' diyerek göstermişti. Aradan bir ay geçti ve provokasyon göz göre göre hayata geçirildi.

Suriye Ordusu'nun Doğu Guta'da sivilleri hedef alan kimyasal saldırı düzenlediği iddiasının ardından ABD, Fransa ve İsrail'den tehdit dolu açıklamalar gelmeye başladı.

Cihatçılardan büyük oranda temizlenen Doğu Guta neredeyse tamamen Suriye Ordusu kontrolündeyken, Suriye Ordusu'nun "kimyasal kullandığı" iddiasının gündeme gelmesi şaşırtmadı, uzun süredir bu yönde sinyaller veriliyordu.

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

Tarihler 28 Şubat 2018'i gösterirken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi, Suriye'de "kimyasal saldırı" provokasyonuna hazırlanıldığını duyurmuştu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, "Suriye'de kimyasal saldırı provokasyonu hazırlıklarından haberdar olduğunu" söylemiş ve uyarıda bulunmuştu.

Suriye Ordusu ise 12 Mart tarihinde Doğu Guta'da militanların gizli kimyasal atölyesinin bulunduğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Suriye Ordusu'ndan Albay Feruz İbrahim militanların çekilmesinin ardından Doğu Guta'nın Aftris köyünde yapılan temizlik sırasında kimyasal mühimmat üretimi amacıyla kullanılan bir atölye bulduklarını açıklamıştı.

Gazetecilere açıklama yapan Albay İbrahim, "Büyük olasılıkla bu mühimmat hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığı yönünde yalan suçlamaların yapılması çerçevesinde üretildi" demişti.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI TESADÜF MÜ?

Suriye ve Rusya'nın açıklamalarının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan, Suriye’de sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığı ispatlanırsa Suriye’ye saldırı düzenleyecekleri açıklaması gelmişti.

“Kimyasal silahlar konusunda kırmızı çizgilerimiz belli ve bir kez daha bu kırmızı çizgileri teyit ediyorum” diyen Macron'un, Doğu Guta'daki provokasyon sonrası hızlı bir şekilde BMGK'yı toplantıya çağırması da şaşırtmadı.

SURİYE: DAHA ÖNCEDEN PLANLANDI

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimyasal kullanımının terör örgütleri ve işverenleri olan dış güçler tarafından daha önce planlandığı" vurgulandı. Açıklamada benzer provokasyonların daha önce de denendiğine dikkat çekildi.

RUSYA: BATI'NIN EN SEVDİĞİ TEMA

Suriye'de Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Suriye ordusunun Duma’da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialar için, "Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz" derken, "Batılı bir dizi ülke Duma’dan militanların çıkarılması için yapılan operasyona devam edilmesini engellemeye çalışıyor. Bu nedenle Batı'nın çok sevdiği tema olan kimyasal silah iddiası kullanılıyor" dedi.