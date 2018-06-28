Suriye uçakları Golan yakınlarında IŞİD'i bombaladı

Suriye Hava Kuvvetleri, Golan Tepeleri yakınlarında IŞİD hedeflerini vurdu.

Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait uçakları, Kuneytra-Dera ekseninde 48 saattir aralıksız hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Al Masdar'ın Suriye ordu kaynaklarından edindiği bilgilere göre uçaklar İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri yakınlarında IŞİD hedeflerini vuruyor.

Suriye uçaklarının güneybatı Suriye üzerinde gözlem uçuşları yaptığı da kaydediliyor.

Bölgeye yakın zamanda İsrail'e karşı önlem olarak hava savunma sistemleri getirilmişti.

İsrail, olağan koşullarda Golan'a yaklaşan Suriye uçaklarına saldırı gerçekleştiriyor. Ancak bölgedeki Rusya varlığı sebebiyle henüz İsrail müdahalesi olmadığı aktarılıyor.