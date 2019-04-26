Suriye: Türkiye İdlib'e zehirli madde içeren roket gönderdi

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin İdlib'deki cihatçılara zehirli madde içeren roket sistemleri gönderdiğini öne sürdü.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin İdlib'deki cihatçılara zehirli madde içeren roket sistemleri gönderdiğini öne sürdü.

Bugün, Kazakistan'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıların 12. tur görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Caferi, "Türkiye'nin İdlib'in birkaç bölgesinde militanlara, Suriye ordusuna ve sivillere karşı kullanmak ve sonrasında Şam yönetimini suçlamak amacıyla onlarca zehirleyici madde içeren roket sistemleri tedarik ettiğini gösteren istihbarat verileri mevcut" dedi.

'MİLİTANLARIN ARKASINDA TÜRKİYE VAR'

Caferi, Heyet Tahrir el Şam gibi örgütlerin arkasında Türk hükümeti ve istihbaratını olduğunu belirterek, "Heyet Tahrir el Şam ve diğerleri gibi terör örgütlerinin arkasında kim var? Türk hükümeti ve istihbaratı var, onlar İdlib'de militanları destekliyor" ifadelerini kullandı.