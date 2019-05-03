Suriye: Türkiye, her karış toprağı militanlardan geri alacağımızı bilsin

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, İdlib’in militanların kontrolünde kalmasına izin vermeyeceklerini belirterek, Türkiye’nin Suriye ordusunun her karış toprağı geri alacağını bilmesi gerektiğini ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, "Türkiye'nin desteğini alan militanların Suriye topraklarının bir kısmını ellerinde tutması bizim için kabul edilemez" dedi ve İdlib'in militanların kontrolünde kalmaya devam etmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Lübnan’da yayın yapan El Mayadin televizyonuna konuşan Mikdad, hükümet güçlerinin Suriye topraklarının her santimetresini yeniden kontrolü altına alacağını belirterek, "Türkiye, Suriye hükümetinin ve ordusunun her karış toprağı savaşarak geri alma konusunda tamamen kararlı olduğunu bilsin” dedi.

ORDU, NUSRA MİLİTANLARINI VURDU

Bu arada Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Suriyeli topçu birlikleri, dün Hama'daki militanlara ait üsleri vurdu. Hama'nın Kfar-Nebuda, Eş Şeriya, Tel Havvaş ve El Huveys bölgelerinde faaliyet yürüten El Nusra militanları kayıp verirken örgütün Suriyeli güçlerin kontrolü altındaki barışçıl kasabalara saldırıları düzenlediği komuta merkezleri ve cephe hatları da imha edildi.