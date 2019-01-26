Suriye: Türkiye Adana Mutabakatı'nı 2011'den beri ihlal ediyor

Suriye Dışişleri'nden bir yetkili Erdoğan'ın 1998 tarihli Adana Mutabakatı'nı yeniden gündeme getirmesine tepki gösterdi. Sözkonusu yetkili Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ederek ve teröristleri destekleyerek, Adana Mutabakatı'nı 2011'den beri ihlal ettiğini bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili tarafından yapılan bir açıklamada, “Türkiye teröristleri destekleyerek ve Suriye topraklarını işgal ederek Adana Mutabakatı’nı 2011’den beri ihlal ediyor” denildi.

Sputnik'in aktardığına göre Suriye devlet televizyonuna konuşan ancak ismi verilmeyen bir Suriye Dışişleri kaynağı şu ifadeleri kullandı:

"Suriye, her ne şekilde olursa olsun terörün her haliyle mücadele hakkında olan Adana Mutabakatı'nı ve onunla ilgili olan tüm anlaşmaları destekliyor ve onlara uyuyor. Ancak Türkiye rejimi 2011'den günümüze kadar terörizme sponsorluk yapıp onu destekleyerek, militanları eğiterek, onların Suriye'ye gelmelerini kolaylaştırarak ya da kendisine itaat eden terörist gruplar veya doğrudan Türk ordusunun yardımıyla Suriye topraklarını işgal ederek, bu anlaşmayı ihlal ediyor."

1998 yılında Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde çıkan krizin ardından imzalanan Adana Mutabakatı önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Erdoğan, Rusya ziyaretinde Putin'in de bu mutabakata atıfta bulunduğunu belirterek "Nitekim Sayın Putin de bunu özellikle gündeme getirdi; 'Adana Mutabakatı önemli bir konu. Türkiye bunu işlemeli' dedi. Bunun Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını hissettirebileceği önemli bir anlaşma olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullanmıştı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün yaptığı açıklamada "Biz bu anlaşmanın geçerli olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

