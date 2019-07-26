Suriye: Türkiye-ABD uzlaşmalarını reddediyoruz

Suriye krizin uzamasını ve çetrefilleşmesini hedefleyen ABD’nin yıkıcı müdahalesini sert bir biçimde kınadığını açıklarken, ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine aşikar bir tecavüz olan ABD ile Türkiye arasındaki tüm uzlaşmaları kesin olarak reddettiğini duyurdu.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan resmi haber ajansı SANA’ya yapılan açıklamada “Suriye içişlerine yönelik sürdürülen ABD’nin yıkıcı müdahalesini sert bir biçimde kınamaktadır, çünkü bu müdahale krizin uzamasını ve çetrefilleşmesini hedeflemektedir” denildi.

ABD-TÜRKİYE UZLAŞMALARI AŞİKAR BİR SALDIRGANLIK

Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine aşikar bir saldırganlık oluşturan ABD ile Türkiye arasındaki tüm uzlaşmaları Suriye’nin kesin bir biçimde reddettiğini belirten açıklamada, bu uzlaşmaların uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesini ihlal ettiği vurgulandı.

Bakanlık yetkilisince yapılan açıklamada, Türk hükümetinin Suriye’ye yönelik saldırganlığına gerekçe olarak sunduğu “ulusal güvenliğini koruma” bahanesinin bizzat Türk hükümetinin davranış ve politikaları tarafından çürütüldüğü, çünkü bu hükümetin halen Suriye'deki "terörizm"e kaynaklık edip, temel lojistik desteği sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

SURİYE AYRILIKÇI TÜM TEKLİFLERE KARŞI

Açıklamada “Sekiz yıldır terörizmin tüm biçimlerine göğüs germekte olan Suriye, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden ayrılıkçı tüm tekliflere karşı koyarken, Suriye topraklarının tümünden terörizmin kalıntılarının izlerini sürüp yakalamayı da sürdüreceğini bir kez daha teyit eder” dedi.

Açıklamada ayrıca dış müdahale olmaksızın bizzat Suriyeliler tarafından yürütülecek siyasi süreç yoluyla kriz sona erinceye ve birleşik ve bütün Suriye için istikrar ve güvenlik sağlanıncaya dek Suriye’nin yapıcı yaklaşımını sürdüreceğinin de altı çizildi.

