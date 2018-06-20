Suriye: Suudi Arabistan ve Katar cihatçıları silahlandırmak için milyarlar harcıyor

Suriye'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi, Katar ve Suudi Arabistan'ın Suriye'deki cihatçıları silahlandırmak için milyarlarca dolar harcadığını söyledi.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, "kimi ülkeler Suriye'deki cihatçıları silahlandırmak için milyarlarca dolar harcıyor" diye konuştu.

Caferi, yasadışı silah ticaretinin dünyanın ahlaki durumunu kötüye götürdüğünü belirterek, Katar ve Suudi Arabistan'ın Suriye'deki gruplara milyarlarca dolarlık silah verdiğini, "Türkiye gibi kimi bölge ülkelerininse cihatçılara her türden bakım, eğitim, korunma ve silah sağladığını" söyledi.

Suriyeli yetkili, bu silahların bir kısmının ülkelerin kendi envanterinden çıkartıldığını, bir kısmınınsa bu ülkeler tarafından silah şirketlerinden alınarak cihatçılara teslim edildiğini aktardı.

Caferi, ABD, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu kimi Batı ülkelerinin de Suriye topraklarındaki silahlı gruplara eğitim ve silah verdiğini, bu silahların ve eğitilen kişilerin sonrasında El Nusra ve IŞİD'e yöneldiğini bildirdi.