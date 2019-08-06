Suriye sınırında hareketlilik: YPG bayrakları indirildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, askeri hareketlilik yaşandığı öne sürüldü. Kentin hemen bitişiğinde, Suriye tarafında yer alan Tel Abyad’daki YPG bayrakları indirildi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, askeri hareketlilik yaşandığı iddia edildi.

Kentin hemen bitişiğinde, Suriye tarafında yer alan Tel Abyad’daki YPG bayraklarının ise indirildiği görüldü.

ERDOĞAN FIRAT'IN DOĞUSUNA GİDECEĞİZ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Bursa'da yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyine ilişkin, "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. O bölgede güvenlik koridoru oluşmalı" demişti.