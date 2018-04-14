Suriye: Saldırının amacı OPCW'nin çalışmalarını engellemek

ABD'nin kimyasal yalanı sonrası Suriye'yi hedef alan saldırı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yapacağı incelemeden hemen önce gerçekleştirildi. Suriye'den konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi.

ABD'nin başını çektiği Suriye saldırısının zamanlaması oldukça dikkat çekici.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yapacağı inceleme beklenmeden yapılan saldırıya ilişkin Suriye'den yapılan açıklamada, "Saldırının zamanlaması OPCW misyonunun Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını incelemek için gelmesiyle aynı zamanda oldu. Saldırının başlıca amacı misyonun çalışmalarını engellemek" denildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye Arap Cumhuriyeti, ABD-İngiltere-Fransa'nın Suriye'ye yönelik vahşi saldırısını en güçlü şekilde kınıyor. Bu uluslararası hukukun alenen ihlali" denildi.

Halihazırda Şam'da bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin bugün incelemede bulunmak üzere Duma'ya gitmesi bekleniyordu.