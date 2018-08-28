Suriye petrolünden pay isteyen ABD'ye: Size işgalci gibi davranacağız

ABD ile Şam yetkilerinin Haziran ayında bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmede ABD heyetinin Suriye topraklarından çekilmeye karşılık tekliflerine Şam'ın 'zorla girdiğiniz topraklardan çıkıncaya kadar size işgalci olarak davranacağız' yanıtını verdiği iddia edildi.

ABD’den bir heyetin Haziran ayında Şam’a gerçekleştirdiği ziyaretin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. ABD heyetinin Suriye topraklarından tamamen çekilmeyi teklif ettiği öne sürülürken, Şam yönetiminin “zorla girdiğiniz topraklardan çıkıncaya kadar size işgalci olarak davranacağız” dediği iddia edildi.

Yakın Doğu Haber’in Lübnan’da yayımlanan El Ahbar gazetesinden aktardığı habere göre, ABD heyetinin Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk ile yaptığı görüşmeye Suriye İstihbarat Servisi Başkanı Muhammed Dib Zeytun ile Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muvaffak Esad da katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir uçakla Şam’a giden ABD heyetinin başkanlığınıysa üst düzey bir ABD’li istihbarat yetkilisi yaptı.

'İRAN ÇEKİLİRSE ABD DE ÇEKİLİR'

Habere göre ABD heyeti, Tenef ve Doğu Fırat da dahil olmak üzere tüm birliklerini Suriye topraklarının tamamından, Suriye ordusu ve Rusya’nın nezaretindeki belirli bir güvenlik süreci içerisinde çekmeye hazır olduğunu bildirdi ve karşılığında şu talepleri sıraladı:

İran, Suriye’nin güney bölgelerinden tamamen çekilsin.

Amerikan şirketlerine Suriye’nin doğusundaki petrol bölgelerinden pay verileceği yazılı olarak garanti edilsin.

Suriye tarafı Amerika’ya terörist gruplar ve üyeleri hakkında, öldürülen ve hâlâ hayatta olan yabancı militanların sayılarını içeren istihbarat versin.

'İŞGALCİLERİN ŞİRKETLERİNE KOLAYLIK SAĞLAYAMAYIZ'

Şam yönetimi adına görüşmeyi yürüten Ali Memluk’un ise müttefikleri ile ilişkilerini koruyacağını belirterek şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

Birincisi, siz Suriye’de işgalci bir güçsünüz. Topraklarımıza izinsiz olarak ve zorla girdiniz ve aynı şekilde de çıkabilirsiniz. Bu gerçekleşinceye kadar biz size işgalci olarak davranacağız. Bizim savaştan sonraki önceliğimiz Suriye halkına karşı komplo kurmayan dost ve müttefik ülkelerle işbirliğidir. Bize karşı savaşan ve hâlâ savaşmakta olan ülkelerin şirketlerine kolaylık sağlayamayız.

GÖRÜŞMEYE SUUDİ ARABİSTAN DA DAHİL OLDU

Görüşmeye Suudi İstihbarat Servisi Başkanı Halid el-Humeydan’ın telefonla katıldığı ve Şam’ın İran’la ilişkilerini kesmesi halinde Suriye’ye mali yardım teklif ettiği ancak “Biz bir eksenin parçasıyız ve bizim ittifakımız sabittir” cevabını aldığı aktarıldı.

Temmuz ayı başında Suriye ordusunun Ürdün sınırındaki Nasib sınır kapısını kontrol altına aldığı sırada Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Ferihat, Ali Memluk ile görüşmüştü.