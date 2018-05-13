Suriye ordusunun Yermük'te IŞİD'e karşı operasyonu sürüyor

Suriye ordusu Yermük Kampı ve Hacer'ül Esved'de IŞİD karşıtı operasyonlara devam ediyor.

Suriye ordusu ve Filistinli milis güçleri, Yermük Kampı ve Hacer'ül Esved'i geri almak için başlatılan harekatı sürdürüyor.

Al Masdar'ın haberine göre sabah saatlerinde operasyonlar yeniden başlarken, IŞİD Yermük Kampı'nın güneyindeki kimi sokakları terk etmek zorunda kaldı.ü

Esad bin Furat Okulu'nu geri alan Suriyeli askerler, Hacer'ül Esved'in de kuzeyinde ilerleme kaydetti.

Kuşatma altındaki IŞİD üyeleri, bölgede gidebilecekleri bir yer bulunmaması sebebiyle Suriye saldırılarına direniş gösteriyor. Buna karşın operasyonun ay sonuna kadar bitmesi bekleniyor.