Suriye ordusunun Şam'ın güneyindeki IŞİD karşıtı operasyonu sürüyor

Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'nı uzun süredir kontrol etmekte olan IŞİD'e karşı operasyon başlatan Suriye ordusu, bölgenin önemli bölümünü geri almayı başarmıştı.
Suriye ordusu ve Filistinli müttefik güçlerin bölgedeki harekatının devam ettiği bildiriliyor.
Rusya Hava Kuvvetleri'nin de destek verdiği harekatta karadan karaya füzelerle kimi IŞİD hedeflerinin vurulduğu aktarılıyor.
Hacer'ül Esved'in yarısından çoğu Suriye ordusunun kontrolüne geçerken, Yermük Kampı'na güneyden girilmek üzere olunduğu kaydediliyor.
Harekatın bu ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.