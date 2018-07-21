Suriye ordusunun Kuneytra’da ilerleyişi sürüyor

Suriye ordusu ülkenin güneybatısındaki Kuneytra bölgesindeki ilerleyişini sürdürüyor.

Rusya’nın arabuluculuğunda cihatçıların bölgeyi terk etmesi için varılan anlaşmanın ardından Suriye ordusu Golan Tepeleri yakınındaki Kuneytra’da ilerliyor.

Ürdün ve İsrail sınırındaki stratejik bölge olan Kuneytra’ya ilerleyişini sürdüren Suriye ordusundan bir komutan, Reuters’a yaptığı açıklamada, bölgenin tamamen kontrolünün sağlanmasının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

İsrail Kuneytra’da İran Hizbullahı’na ait güçlerin yer almaması durumunda Suriye ordusunun ilerlemesine müdahale etmeyeceklerini açıklamıştı. Reuters’a konuşan Suriyeli komutan, İsrail’in Suriye ordusunun güneybatıdaki zaferi sayesinde boyun eğdiğini belirtti.

Öte yandan bölgeden otobüslerle ülkenin kuzeyindeki Hama ve İdlib’e nakledilen cihatçıların sayısının 2 bin 800 civarında olduğu belirtiliyor.

Kuneytra’dan önce Dera operasyonunun gerçekleştiren Suriye ordusunun Dera’nın yüzde 90’ında kontrolü sağladığı bildiriliyor.