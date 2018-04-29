Suriye ordusunun Deyrezzor'daki köylerden geri çekildiği açıklandı

Suriye ordusunun sabah saatlerinde sürpriz bir biçimde geri aldığı Fırat’ın doğusunda Deyrezzor kırsalındaki beş köyden geri çekildiği bildirildi.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki beş köyü geri alan Suriye ordusu saatler sonra ABD destekli güçlerin karşı saldırıya geçmesi nedeniyle geri çekildi.

Al Masdar’ın Suriye resmi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ordu sabah saatlerinde geri aldığı Cneyna, Ciya, Şamrat el Husan, Huveykat el Maişiye ve Şakre’den karşı saldırı sonucu geri çekildi. Karşı saldırıya ABD hava kuvvetlerinin katılıp katılmadığınınsa belirsizliğini koruduğu bildirildi.

ABD destekli güçlerden altı ila dokuz kişinin öldüğü belirtilen çatışmalarda, Suriye ordusunun kayıpları konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

