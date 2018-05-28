Suriye ordusundan Türkiye'ye Lazkiye uyarısı

Suriye ordusu, Türkiye'nin Lazkiye'den çekilmesi için uyarıda bulunarak, bölgedeki cihatçıları hedef aldı.

Suriye ordusu, Türkiye'nin Lazkiye'nin kuzeyinden çekilmesi talebinde bulundu.

Al Masdar'ın Lazkiye'den bir askeri kaynağına göre uyarı olarak bölgedeki cihatçı gruplara tanksavarla ateş açıldı.

Tanksavar atışının cihatçıların araçlarından birini hedef aldığı ve içindekilerin tamamını öldürdüğü belirtildi.

Suriye ordusu, Türkiye'nin yerleştiği Cebel el-Ekrad bölgesindeki kimi cihatçı mevzilerini de havan atışıyla bombaladı.

Türkiye, Lazkiye'deki Tel Tufaniye bölgesine yerleşerek Suriye ordusunun bölgedeki operasyonlarına engel olmaya çalışıyor.