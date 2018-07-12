Suriye ordusundan Kuneytra'ya askeri sevkıyat

Suriye ordusunun, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri yakınındaki Kuneytra'da cihatçılara karşı düzenlenecek operasyon için büyük bir askeri konvoyu Dera'dan bölgeye sevk ettiği bildirildi.

Üç haftadır Dera’da yürüttüğü operasyonlarla bölgenin büyük bölümünde kontrolü sağlayan Suriye ordusunun, güçlerini İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin yakınında bulunan Kuneytra’ya sevk etmeye başladığı bildirildi.

Şam hükümetine yakın El Vatan gazetesi ordunun Kuneytra bölgesinin tamamını kontrol altına almak üzere bölgede geniş bir askeri operasyon başlatmak için birliklerini sevk ettiğini yazdı.

Al Masdar’ın haberine göre de Suriye ordusuna ait büyük bir askeri konvoy, Dera’nın doğusundan Kuneytra’nın kuzey kırsalına doğru yola çıktı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ne yakın bölgedeki cihatçılara karşı düzenlenecek operasyon öncesi bölgeye sevk edilen birliklerin çoğunlukla Süveyde, Şam ve İzra’dan askerlerden oluştuğu belirtildi. Önümüzdeki günlerde Suriye ordusunun bölgeye daha fazla asker sevk edeceği ifade ediliyor.

Suriye ordusunun Dera’nın güneybatısında IŞİD kontrolündeki Yermük Kampı’na büyük bir operasyon başlatmadan önce ülkedeki cihatçıların ellerinde tuttukları diğer bölgeleri geri almayı hedeflediği belirtiliyor.