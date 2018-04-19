Suriye ordusundan IŞİD'e 48 saat süre

Suriye ordusu, Yermük Kampı'nı boşaltması için IŞİD'e 48 saat süre tanıdı.

IŞİD üyelerinin Şam'ın güneyindeki Yermük Kampı'ndan ayrılarak Deyrezzor kırsalına geçiş yapmak istediği, bu sebeple Suriye ordusuyla görüşmeleri sürdürdüğü söyleniyordu.

Suriye ordusu sivil nüfusun yoğunluğu ve IŞİD üyelerinin buraları hedef alacak olması sebebiyle bölgede operasyon istemezken, IŞİD'le tahliye koşulları üzerine müzakere ediliyordu.

El-Vatan gazetesi, IŞİD üyelerine Yermük Kampı ve civarındaki noktalarını bırakmaları için 48 saat süre verildiğini duyurdu.

Suriye yanlısı gazetede "Eğer kabul etmezlerse ordu ve müttefik güçler IŞİD varlığını sonlandırmak için operasyon başlatmaya hazır" denildi.

Suriye ordusu, Doğu Guta operasyonunun ardından güçlerinin önemli bir bölümünü Yermük çevresine kaydırdı.

Yeremük Kampı, Şam'ın merkezine 8 kilometre mesafede bulunuyor.