Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye ordusu, cihatçı grupların alınan ateşkes kararına uymaması ve Türkiye'nin Soçi mutabakatıyla kendi üstüne aldığı yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle İdlib’de operasyonlara yeniden başlanacağını açıkladı.

Army General Command: Terrorists in de-escalation zone rejected ceasefire, army will retaliate to their attackshttps://t.co/m90SHLf7c9

— SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) August 5, 2019