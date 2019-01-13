Suriye ordusundan İdlib sınırına askeri sevkiyat

Suriye ordusu İdlib sınırına ağır silah sevkiyatı yapıyor. İdlib'in büyük bölümü El Kaide kontrolünde.

Suriye ordusu büyük bölümü El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam tarafından kontrol edilen İdlib'in sınırına askeri sevkiyat yapıyor.

Bölgeye füze atarlar ve başka ağır silahlar getirildiği görülürken, Suriye ordusunun Hama'nın kuzey kırsalına çok sayıda asker de gönderdiği bildiriliyor.

Suriye'nin güneyindeki cihatçıların yenilgiye uğratılmasının ardından İdlib'e yığınak yapılmaya başlanmıştı.

Uzun süredir yapılması beklenen İdlib operasyonu, Rusya'yla Türkiye arasındaki İdlib mutabakatı sebebiyle ertelendi.

Ancak varılan mutabakata karşın El Kaide İdlib'den çıkartılmadı.