Suriye ordusundan Dera'da zafer

Suriye Ordusu, ülkenin güneyindeki Dera kentinde, IŞİD'in en büyük kalesi olan Şacra yerleşiminde kontrolü ele geçirdi.

Suriye hükümet güçleri, ülkenin güneyindeki Dera kentinde, IŞİD'in en büyük kalesi olan Şacra yerleşiminde kontrolü ele geçirdi.

[Mariya Zaharova]

© Sputnik / Ilya Pitalev

Zaharova: Dera'nın yüzde 90'ı militanlardan kurtarıldı

Sputnik'e konuşan Suriyeli bir komutan, "Suriye ordusu, Şacra kasabasını ele geçirdi. Burası, IŞİD'in geriye kalan son ve en büyük kalelerinden biri" dedi. Komutan, ordu güçlerinin Yermuk Vadisi'nde bulunan yerleşimlere kuzeybatı ve kuzeydoğu olmak üzere iki yönden operasyon düzenlediğinin altını çizdi.

Bu arada Suriyeli komutanın verdiği bilgilere göre istihkam birlikleri, militanlardan kurtarılan bölgelerde incelemelerde bulunmaya ve buraları mayınlardan temizlemeye de başladı.

Şacra'yı ele geçiren hükümet güçleri, yaklaşık 25 kilometrekarelik bir alanı ve 5 kasabayı daha kurtardıkları halde Dera'yı militanlardan tamamen temizlemiş olacak.