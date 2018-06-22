Suriye ordusundan Dera'da El Kaide'ye karşı saldırı

Suriye ordusu dün gece Dera'daki cihatçılara karşı kapsamlı bir saldırı başlattı.
El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'a ait noktalar karadan karaya füzelerle ve havan atışlarıyla hedef alındı.
El Lecat bölgesine yapılan saldırılarda 30'un üzerinde füze kullanıldığı, El Kaide noktalarının doğrudan isabet aldığı belirtiliyor.
Suriye ordusunun sürdürdüğü operasyonla birlikte El Kaide'nin ikmal yollarının kesildiği, cihatçıların yalnızca Busra el-Harir üzerinden destek almayı sürdürdüğü kaydediliyor.
Suriye ordusunun Dera'daki operasyonları artırmayı planladığı kaydediliyor.