'Suriye ordusu ve YPG Haseke'de anlaştı'

Suriye ordusunun, Haseke'deki YPG güçleriyle anlaşmaya vardığı, anlaşmanın ardından bölgedeki Abdullah Öcalan posterlerinin kaldırıldığı söyleniyor.

Suriye ordusu ve YPG'nin Haseke'nin yönetimi konusunda bir ön anlaşma yaptığı açıklandı.

Al Masdar'ın kaynaklarına göre yapılan ön anlaşmayla birlikte YPG sokaklardaki ve kendi kontrolü altındaki bölgelerdeki Abdullah Öcalan posterlerini kaldırmayı kabul etti.

Ayrıca anlaşmanın ardından YPG, bölgede Suriye ordusunun askerlik şubeleri açmasına izin verecek.

Habere göre anlaşma Şam ve Kamışlı'da YPG delegasyonuyla Suriye hükümetinden yetkililerin temasları sonucunda yapıldı.

Suriye hükümeti YPG'ye şunları kabul ettirmeye çalışıyor:

"Hükümet güçleriyle ülke genelinde birlikte hareket edilecek

Irak'la olan Tel Kocar ve Simalka sınır geçişleri Suriye hükümetine devredilecek

Türkiye'yle olan El-Derbesiye ve Resulayn sınır geçişleri Suriye hükümetine devredilecek"

YPG bunlar karşılığında hükümetten Suriye eğitim sistemine Kürtçe'nin dahil edilmesini, YPG üyelerinin YPG'de kaldıkları sürenin Suriye ordusunda savaşılmış süre olarak sayılmasını ve Kürt yetkililere Suriye petrol bakanlığında kalıcı bir koltuk verilmesini" istedi.