Suriye ordusu ve Filistinli milis güçleri stratejik kasabaya operasyon başlattı

Suriye ordusu ve Filistinli müttefik güçler, Şam'ın güneyindeki Hacer'ül Esved kasabasına operasyon başlattı.
Dış Haberler
Pazartesi, 23 Nisan 2018 11:14

Suriye ordusu ve Filistinli milis güçleri, Şam'ın güneyinde bulunan stratejik önemi yüksek Hacer'ül Esved kasabasına operasyon başlattı.

Al Masdar'a konuşan askeri kaynakların aktardığına göre kasabanın batı ekseninden harekata başlayan Suriye güçleri, yoğun çatışmalarla ilerlemeyi sürdürüyor.

Şam'ın güneyinde harekat yürüten Suriye ordusunun önceliği Hacer'ül Esved kasabasına verdiği ve güçlerin buraya kaydırıldığı aktarılıyor.

Kasaba 2012 yılında cihatçılara kaybedilmiş, 2015 yılındaysa IŞİD'in eline geçmişti.  