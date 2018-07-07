Suriye ordusu Ürdün sınırında Nasib sınır kapısının kontrolünü sağladı

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, Suriye'nin Dera kentindeki silahlı grupların silah bırakmayı ve silahlı eylemlere son vermeyi kabul ettiğini duyurdu. Suriye ordusu anlaşmanın ardından Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladı.

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Suriye'nin Dera kentindeki silahlı grupların silah bırakmayı ve silahlı eylemlere son vermeyi kabul ettiği duyuruldu. Merkezden yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi aracılığıyla yapılan müzakereler sonucunda mutabakat sağlandı.

Sputnik'in haberine göre, militanlar, kontrol altındaki tuttukları tüm yerleşim birimlerinde ağır ve orta kategorideki silahları bırakmaya başlayacak.

Dera'da kalma ve hukuki statülerini düzeltme imkanına sahip olacak militanlar, tercih etmeleri halinde aileleriyle birlikte İdlib kentine tahliye edilecek.

Mutabakat, bu bölgedeki Suriye hükümetine bağlı yönetim organlarının faaliyetlerine yeniden başlamasını ve Ürdün sınırındaki sığınmacıların evlerine dönmelerini de öngörüyor.

Suriye'nin güneyindeki muhaliflere ait Ortak Harekat Karargahı Bilgi Merkezi Başkanı Ebu Şima, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Dera'da ateşkes sağlanması konusunda Rus temsilcilerle anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

SURİYE ORDUSU ÜRDÜN SINIRINDAKİ NASİB SINIR KAPISI'NDA KONTROLÜ SAĞLADI

Anlaşmanın sağlanmasının ardından Suriye ordusu Dera'daki Nasib Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladı. Dera'daki operasyonuna devam eden Suriye ordusu, Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı'nın kontrolünü üç yıl sonra yeniden ele aldı. Al Masdar, sınır kapısında kontrolü sağlayan Suriye ordusuna ait fotoğrafları yayımladı.

Suriye ordusunun Şam ile Ürdün'ün başkenti Amman arasındaki otoyolu restore edeceği belirtiliyor. Nasib sınır kapısının yeniden açılması Suriye ordusunun Şam kırsalında kontrolü sağlamasının ardından öncelikli hedefiydi.