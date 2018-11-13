Suriye ordusu TSK'nin olası operasyonuna karşı kuzeye takviye birlik gönderiyor

Suriye ordusunun TSK’nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonuna karşı ülkenin kuzeyine çok sayıda takviye birlik gönderdiği bildirildi.

Suriye ordusunun Türkiye’nin olası operasyonuna karşı ülkenin kuzeyindeki birliklerini takviye ettiği bildirildi.

Al Masdar’ın haberine göre, Suriye Arap Ordusu bu hafta ülkenin kuzeyine çok sayıda takviye birlik gönderdi.

Takviye birlikler ağırlıklı olarak Halep’in kuzey kırsalında Tel Rıfat yakınlarındaki Deyr Cemal, doğu kırsalındaki Tadif ve Rakka’nın güney kırsalındaki Resafa’ya gönderildi.

Haberde Suriye ordusunun Haseke’nin Kamışlı kenti civarında da birliklerini takviye ettiği belirtildi.

Suriye ordusunun takviye birlikler gönderme kararını Türkiye’den yapılan Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleneceğine dair açıklamalar sonrasında aldığı bildirildi.

