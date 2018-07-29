Suriye ordusu Süveyde'de IŞİD'i hedef aldı

Suriye ordusu, Süveyde'nin kuzeydoğusunda IŞİD noktalarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.
Sefa Vadisi civarındaki operasyonlarla hafta başında IŞİD'e kaybedilen yerlerin bir kısmı geri alındı.
Suriye Hava Kuvvetleri de bölgede hava saldırıları gerçekleştirdi. IŞİD, geçtiğimiz günlerde Suriye ordusunun diğer bölgelerdeki operasyonlarından yararlanarak, Süveyde'de hükümet güçlerine yönelik saldırılar yapmıştı.
IŞİD dışındaki cihatçı gruplara karşı başarılı operasyonlar gerçekleştiren Suriye ordusunun, dikkatini yeniden Süveyde'deki IŞİD varlığına yöneltmesi bekleniyor.