Suriye ordusu sağlam ele geçirilen 2 ABD seyir füzesini Rusya'ya teslim etti

Suriye Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin Suriye'ye karşı saldırıda kullandığı 2 seyir füzesinin Rusya'ya teslim edildiğini açıkladı.
TASS'ın haberine göre sağlam halde ele geçirilen seyir füzeleri, 14 Nisan'da yapılan saldırıda "bilinmeyen sebeplerle" patlamamıştı.
Yakalanan füzelerin 17 Nisan'da Rusya'ya verildiği, 18 Nisan'da uçakla Rusya'ya götürüldüğü duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Füzelerin Rusya'nın sinyal bozucu aygıtları tarafından durdurulmuş olabileceği düşünülüyor.