Suriye ordusu: Rusya'dan Erdoğan'ın operasyon açıklamaları hakkında yanıt bekliyoruz

Suriye ordusundan bir yetkili, Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacakları açıklamasıyla ilgili Rusya'dan yanıt beklediklerini söyledi.

Suriyeli General Hasan Ahmed Hasan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat Nehri'nin doğusundaki Kürt güçlere karşı operasyon başlatabilecekleri yönündeki açıklaması hakkında Rusya'dan yanıt beklediklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Suriye ordusunun politik bürosunun başındaki General Hasan, Erdoğan'ın, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bir operasyona hazırlandığının sinyali olarak görülen açıklamalar yapmasına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Buna (başlatılması halinde operasyona) herkes bir yanıt vermeli. Yanıt sadece Suriye ordusundan değil, devamlı olarak koordinasyon kuran ve Türkiye ile anlaşmalar yapan Rus dostlarımızdan da gelmeli."

'ABD İLE ANLAŞMADAN BU AÇIKLAMAYI YAPAMAZ'

Ayrıca Hasan, "Amerikan tarafıyla anlaşmamış olsa Erdoğan'ın bu tip bir açıklama yapamayacağına" inandığını da kaydetti.

Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatabileceklerinin sinyalini vermişti. Erdoğan şöyle konuşmuştu: "Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Planımızı programımızı da yaptık. Geçtiğimiz günlerde buna da başladık. Yakında terör örgütünün tepesine ineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz."