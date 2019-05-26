Suriye ordusu Kefr Nebude kasabasını cihatçılardan geri aldı

Suriye ordusu bu sabah başlattığı operasyonun ardından stratejik önemi bulunan Kefr Nebude kasabasını El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'dan geri aldı.
Cihatçıların El-Hubeyt kasabasına çekilmek zorunda kaldıkları aktarılırken, bölgeye bakan tepenin de Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği bildiriliyor.
Kasaba bu ayın başlarında Suriye ordusunun kontrolüne geçmiş, ancak cihatçıların saldırısıyla birlikte kaybedilmişti.
Suriye ordusu kasabayı geri almak için hava saldırıları da düzenlerken, yaşanan çatışmalarda 150'nin üzerinde cihatçı öldürülmüştü.