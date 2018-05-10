Suriye ordusu: İsrail'in saldırısında 3 kişi öldü

Suriye ordusu dün gece İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Suriye ordusundan Tuğgeneral Ali Mayhoub, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında dün gece İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerinin çoğunluğunu düşürdüğünü belirten Mayhoub, geri kalan füzelerin bir radar istasyonu ile bir cephaneliğin yok ettiğini saldırıda bir dizi hava savunma sisteminin de zarar gördüğünü söyledi.

Saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin ise yaralandığını söyleyen Mayhoub, Suriye Ordusu'nun karşı karşıya kaldığı son İsrail saldırısının ordunun ülkenin bağımsızlığını korumaya ve her türlü saldırıya hazırlıklı olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

