Suriye ordusu, IŞİD’in kaçırdığı 19 kadın ve çocuğu kurtardı

Suriye Arap Ordusu tarafından düzenlenen operasyonda, IŞİD’in kaçırdığı 19 çocuk ve kadının kurtarıldığı duyuruldu.

Suriye Arap Ordusu bugün yaptığı açıklamada, IŞİD’in Temmuz ayında kaçırdığı 19 kadın ve çocuğun düzenlenen operasyonla örgütün elinden kurtarıldığını duyurdu.

Suriye devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'KAHRAMANCA VE HATASIZ OPERASYON'

“Palmira’nın kuzeydoğusunda Hamima bölgesinde bir grup Suriye Arap Ordusu askerinin düzenlediği kahramanca ve hatasız operasyonda Süveyda bölgesinden haftalar önce kadın ve çocukları kaçıran bir grup teröristle doğrudan temasa girilmiştir. Şiddetli bir çatışmanın ardından kahramanlarımız kaçırılan 19 rehineyi kurtarmıştır.”

IŞİD, Temmuz ayında Süveyda’nın bazı köy ve kasabalarına saldırarak 250 sivili katletmiş, kadın ve çocukları kaçırmıştı.

