Suriye ordusu IŞİD'e karşı ilerlemeyi sürdürüyor

Suriye ordusu ve Filistinli müttefikleri Yermük Kampı ve Hacer'ül Esved'de IŞİD'e karşı ilerlemeye devam ediyor.

Şam'ın güneyinde bulunan Yermük Kampı ve Hacer'ül Esved, uzun süredir IŞİD kontrolündeydi. Geçtiğimiz haftalarda başlayan operasyonla bölgenin önemli bir kısmını kurtaran Suriye ordusunun ilerlemeyi sürdürdüğü bildiriliyor. Al Masdar'ın haberine göre Hacer'ül Esved'in batısındaki tüm çiftlikleri geri alan Suriyeli birlikler, dünkü ilerlemenin ardından IŞİD savunmalarını aşmaya devam etti. Bölgede yoğun çatışmaların sürdüğü, Suriye ordusu ve Filistinli müttefik güçlerin bölgeyi geri almak için operasyona devam ettikleri aktarılıyor. Yermük Kampı'ndaki cihatçılar Şam'daki sivil yerleşimleri hedef alan havan saldırıları gerçekleştiriyordu.

